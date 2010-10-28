Український кінопрокат ще не досяг докризового рівня

Український ринок кінопрокату в 2010 році зростав швидше, ніж 2009 року, але все одно не досяг докризових показників. Про це в інтерв’ю тижневику «Коментарі:» заявили Сергій ГОЛУБ, виконавчий директор, і Павло Покровський, заступник директора компанії «Кіносвіт», яка зараз обслуговує більш як 95% кінотеатрів країни.

Якщо 2009 року з’явилося тільки п’ять нових кінотеатрів (усього 147) з 28 новими залами (усього 301), то до кінця ж 2010 у країні працюватимуть 156 кінотеатрів і 334 зали, пояснив С.ГОЛУБ. За оцінками П.ПОКРОВСЬКОГО, український ринок цього року розвивався переважно за рахунок поширення 3D-технологій. «Інтенсивно збільшувалася не кількість кінотеатрів, а переобладнаних залів під цифровий показ у 3D. Їхній приріст порівняно з минулим роком становив майже 300% - це 70 залів у 53-х кінотеатрах станом на вересень поточного року», - підкреслив він.

Водночас експерти скептично оцінили перспективи державних програм кінофікації невеликих населених пунктів. За словами П.ПОКРОВСЬКОГО, такі ініціативи мали б сенс, якби Україна мала своє кіновиробництво і таким чином захищала б свій кінопродукт. «Оскільки українського кіновиробництва, по суті, немає, то вкладати державні гроші, щоб нести в маси іноземний продукт, - значить порадувати насамперед прокатників», - пояснив експерт.