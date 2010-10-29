Справу сина прокурора передали до сусідньої області

Кримінальну справу про загибель у ДТП трьох жінок у Дніпропетровську розслідуватиме прокуратура Запорізької області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Кримінальну справу буде передано до Запорізької області для неупередженого та об’єктивного розслідування.

Сьогодні Бабушкінський районний суд Дніпропетровська обрав винуватцю ДТП – сину прокурора одного з районів міста – запобіжний захід у вигляді арешту. Затриманому пред’явлено звинувачення за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня о 6.40 у Дніпропетровську водій джипа допустив наїзд на пішоходів, які чекали зеленого сигналу світлофора на пішохідному переході посеред проїжджої частини. Водій з місця ДТП зник. Внаслідок ДТП загинули три жінки.

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Водій виявився сином прокурора одного з районів міста.