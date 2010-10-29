Крим вимагає віддати санаторії

Рада міністрів Криму розраховує одержати у своє управління кримські санаторії і пансіонати, які зараз перебувають у підпорядкуванні СБУ, Податкової, міністерств оборони і охорони здоров`я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського уряду, глава Радміну ВРК Василь ДЖАРТИ, виконуючи доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, направив відомствам, яким належать кримські оздоровниці, листи з проханням передати ці об`єкти у сферу управління Ради міністрів.

«Поки ніхто не погодився, - визнав кримський прем`єр. - Після виборів я обов`язково розмовлятиму з Президентом і покажу йому всі листи з відповідями».

В.ДЖАРТИ як приклад навів відповідь Податкової. Відомство стверджує, що санаторії йому «дуже потрібні, оскільки у працівників податкових органів України складна робота».

Прем`єр Криму вважає, що відомства, що володіють кримськими оздоровницями, не зацікавлені у їх розвитку, а після передачі санаторіїв і пансіонатів в управління автономії регіон зможе залучати інвесторів і вкладати кошти у модернізацію об`єктів.

Крім того, В.ДЖАРТИ нагадав, що протягом останніх 5-7 років на території багатьох відомчих санаторно-курортних установ ведеться незаконне будівництво житлових будинків і приватних готелів.

Число санаторіїв, на які претендує Радмін АРК, в повідомленні не вказано.