Центр Києва залило окропом (фото)

Порив тепломагістралі по вул. Барбюса в Києві, що стався сьогодні о 13.10, ліквідують протягом доби.

Про це повідомляє прес-служба АК “Київенерго”.

За інформацією компанії, на вулиці Барбюса стався порив магістрального трубопроводу діаметром 700 мм, який призвів до викиду води. За словами представників швидкої допомоги та МНС, які прибули на місце пошкодження, громадяни за допомогою не звертались.

У зону пошкодження потрапило більш як 900 будинків по вул. Хрещатик, Червоноармійська та частково бульв. Лесі Українки. З метою якнайшвидшої локалізації пошкодження було прийняте оперативне рішення переключити третю магістраль на ТЕЦ-5. Менш ніж за годину, о 13.55, пошкодження було локалізовано. Фахівці “Київенерго” розпочали відновлювати гідравлічний режим та стабілізувати тиск на теплоцентралі. Наразі до зони локалізації потрапило лише 10 житлових будинків та 5 відомчих, прилеглих до місця пошкодження.

“Київенерго” вже приступила до ремонту цього масштабного пориву.

“Протягом доби ми сподіваємося поновити гаряче водопостачання та опалення споживачів”, - говориться в повідомленні прес-служби компанії.

Причиною цього пошкодження, за попередніми даними, стала зовнішня корозія тепломережі, що була закладена у грудні 1971 року й давно перевищила нормативний термін експлуатації 25 років, прокоментував перший заступник технічного директора-головний інженер АК «Київенерго» Юрій ГЛАДИШЕВ.

Фото з сайту "Київ. Українська правда"