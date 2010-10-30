Експерт: українські банки активізувалися

Українські банки з початком ділового сезону активізували кредитування.

Про це в коментарі агентству УНІАН сказав голова правління «Брокбізнесбанку» Сергій МІШТА.

За його інформацією, у вересні кредитний портфель банків зріс на 12 млрд. грн. Основний внесок у зростання кредитних портфелів забезпечило кредитування корпоративного сектора. «Левова частка» цих позик була видана на кредитування поточної діяльності підприємств.

Як вважає експерт, це обумовлено стабілізацією банківського сектора України. Вільні ресурси, що накопичилися, які банки сформували активними притоками депозитів, дають можливість проводити кредитування бізнесу тих клієнтів, які показують стабільно хороший фінансовий стан і підтверджують можливість їх подальшого обслуговування.

Але, за словами С.МІШТИ, незважаючи на такі показники, труднощі залишаються. Як і раніше, основною проблемою залишається «низька якість» багатьох позичальників, а кількість компаній, здатних обслуговувати кредити, незначна.