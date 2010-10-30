До проекту ПК надійшло 4400 пропозицій

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що наступного тижня парламент не розглядатиме у другому читанні проект Податкового кодексу.

Про це він сказав у інтерв’ю телеканалу “Рада”.

Спікер визнав, що “був надто оптимістичним, коли розраховував, що ми зможемо приступити до обговорення цього питання” на пленарному тижні 2-5 листопада.

В.ЛИТВИН повідомив, що до проекту Податкового кодексу надійшло 4 тис. 400 пропозицій, і потрібно “не лише їх опрацювати, але й мати чітке уявлення, що собою буде представляти закон у цілісному сприйнятті”.

На його думку, необхідно залишити спрощену систему оподаткування з тими ж ставками податків по ній, які діють сьогодні.

“Швидше за все ВР розпочне розгляд проекту Податкового кодексу 16 листопада”, – сказав В.ЛИТВИН.