Погода на неділю

Завтра, 31 жовтня, на території України збережеться прохолодна й без опадів погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі та вранці, в Україні, крім сходу, місцями тумани. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на узбережжі морів 1-6° тепла; вдень 7-12° тепла, на крайньому заході, на півдні Криму та Одеської області до 15°; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 6-11° тепла.

У столиці та Київській області невелика хмарність, без опадів. Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 7-12°, у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°.