У МВС підтвердили, що біля дому Фірташа була стрілянина

Головний радник голови МВС Костянтин Стогній підтвердив, що стрілянина в землю з боку сусіда Дмитра Фірташа в Конча-Заспі - Ушинського - мала місце.

Про це Стогній сказав газеті "Сегодня", коментуючи чутки про нібито замах на Фірташа й про стрілянину біля заміського будинку Фірташа в Обухівському районі.

"На місце події виїхала група наших співробітників. Зі слів порушника, він не мав намір стріляти по людях. Порушено кримінальну справу за статтею "Незаконне зберігання зброї й боєприпасів", тому що зброя була незареєстрована, порушник порядку був затриманий", - сказав Стогній.

"У п`ятницю він почав скаржитися на здоров`я, і його відпустили на підписку про невиїзд", - додав радник глави Міністерства внутрішніх справ.

За даними МВС, стрілка звинувачують іще й у хуліганстві. Йому загрожує термін до 7 років ув`язнення.

Раніше газета "Вечірні вісті", яка вважається підконтрольною БЮТ, поширила інформацію про нібито замах на співвласника "РосУкрЕнерго" Дмитра Фірташа з боку Максима Кропивницького в одному з розважальних закладів Обухівського району.

У свою чергу, сайт "Тема" повідомляв, що стрілянина була біля дому Фірташа в Конча-Заспі, де будівельники робили ремонт і вирішили спалити руберойд.

Нібито запах горілого не сподобався сусідові - власнику мережі СТО й тюнінгових центрів Ушинському, який висловив своє обурення усно, а коли будівельники не дослухалися до його вимог, зробив 11 пострілів із рушниці у землю.

Прес-служба Фірташа спростовувала інформацію про замах на бізнесмена й стверджувала, що Фірташ під час описаних у ЗМІ інцидентів був в офісі.

Українська правда