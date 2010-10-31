У ніч на 31 жовтня Україна перейшла на зимовий час. О четвертій годині ночі стрілки годинників перевели на годину назад.

Необхідність щорічного переходу на "літній" та "зимовий" час неодмінно викликає запеклі суперечки у суспільстві. Багато лікарів дотримуються думки, що біоритми людини збиваються, і це шкодить здоров`ю, може призводити до загострення хронічних хвороб і депресії.

А вже кількарічними дослідженнями встановлено, що у перші кілька днів після переведення годинників у багатьох людей псується настрій, виникають порушення сну і стресові відчуття.

Чимало незручностей зимово-літні зміни часу приносять людям, які цієї ночі знаходяться в дорозі. Так, в ніч на неділю пасажири в потягах проведуть на годину більше часу. У суботу ввечері потяги виїдуть у призначений час, але вночі вони зменшать швидкість, щоб прибути в пункти призначення за графіком.

Натомість економісти запевняють, що ефект від зимово-літньої зміни часу чималий. Як відомо, переведення стрілок годинника на годину вперед влітку і на годину назад взимку було запроваджено саме з метою економії енергетичних ресурсів. Вперше такий експеримент було проведено у Великобританії в 1908 році, а у 1917-1918 роках до цього кроку вдалися багато інших країн світу.

Зараз різним часом влітку та взимку користуються 76 зі 192 країн. Але, що цікаво, різні держави переводять годинники в різний час. Так, у Намібії перехід на літній час здійснюється першу неділю квітня, на зимовий – в першу неділю вересня. У Бразилії діє схема "третя неділя лютого - третя неділя жовтня", у Йорданії - "останній четвер березня - остання п`ятниця вересня" тощо. У Європі (окрім Ісландії, що не користується перевагами літнього часу) та Росії перехід на зимовий час здійснюється тоді ж, як і в Україні.

З 2007 року в США і Канаді перехід на літній час здійснюється у другу неділю березня, і повертається назад в першу неділю листопада. А у штатах Гаваї і Арізона годинники взагалі не переводяться.

Також зміною часу не користуються багато країн, розташованих поблизу екватора, наприклад, у Африці стрілки переводять лише три країни - Єгипет, Туніс і Намібія.

Відмовилися від переведення стрілок Японія, Китай, Індія, Сінгапур, Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан, Грузія, Казахстан, Киргизія.

ТСН