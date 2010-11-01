ООН: Україна, Бразилія і Росія - світові лідери

Україна, Бразилія і Росія є світовими лідерами з динаміки зростання виробництва сільгосппродукції.

Про це йдеться в доповіді Генерального секретаря Організації Об`єднаних Націй «Сільськогосподарський розвиток і продовольча безпека», повідомляє Центр новин ООН.

За даними доповіді, в Бразилії спостерігається найдинамічніший у світі розвиток сільськогосподарського сектору. У 2019 році зростання в цій галузі становитиме 40% порівняно з періодом 2007–2009 років.

До трійки світових лідерів за динамікою зростання аграрного виробництва також ввійшли Росія й Україна. У документі повідомляється, що в Росії й Україні зростання сільгосппродукції становитиме в 2019 році 26% і 29%, за умови підтримки цього сектору урядами.

За цей же період зростання виробництва в США і Канаді прогнозується в межах 10–15%. А сукупний обсяг сільськогосподарської продукції в 27 державах-членах Європейського Союзу до 2019 року виросте менше , ніж на 4%.

У доповіді наголошується, що в Західній Європі спостерігається стагнація виробництва продовольства.