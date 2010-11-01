Львів сьогодні відзначить 92-у річницю ЗУНР
05:11, 01 листопада 2010Суспільство
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Відбудуться покладання вінків і квітів
Сьогодні, 1 листопада, у Львові відбудуться заходи з нагоди відзначення 92-ї річниці утворення Західно-Української Народної Распубліки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, зокрема, за участі керівництва Львівської обласної ради та Львівської облдержадміністрації, Львівської міської ради відбудеться покладання вінків та квітів до Меморіалу воїнам УГА на Личаківському кладовищі у Львові, а також до могили Президента Національної Ради ЗУНР Євгена Петрушевича, до Меморіалу Січовим Стрільцям на Янівському кладовищі, до могили Ольги Бесараб.
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