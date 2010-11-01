КВУ допускає можливість перевиборів на Одещині

На деяких дільницях в Одеській області можливі перевибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій БОЙКО.

За його словами, «на ряд виборчих дільниць, наприклад у смт Лиманське Роздільнянського району Одеської області, виборцям доставили бюлетені з іншого виборчого округу. Внаслідок чого з 09.30 до 13.40 замість бюлетенів одного округу з виборів до селищної ради видавали бюлетені для голосування за кандидатів-мажоритарників іншого округу».

«Цей інцидент, що перешкодив волевиявленню громадян, не може залишитися без належного правового реагування, оскільки виборці просто були позбавлені можливості проголосувати за своїх кандидатів у депутати», - наголосив А.БОЙКО.