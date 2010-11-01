Україні потрібні родовища нафти
23:42, 01 листопада 2010Суспільство
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Засідав українсько-сирійського міжурядовий комітет
Україна зацікавлена в освоєнні родовищ нафти й інших корисних копалин у Сирії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході 7-го засідання українсько-сирійського міжурядового комітету керівник української делегації, перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.
«Українські підприємства розраховують на підтримку сирійської сторони під час проведення тендерів на участь в освоєнні родовищ нафти й інших мінеральних ресурсів», - сказав А.КЛЮЄВ.
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