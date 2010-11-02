УСПП підписав угоду з Сирією

Український союз промисловців і підприємців (УСПП) і Федерація промислових палат Сирії підписали угоду про активізацію взаємодії у розширенні торговельно-економічних відносин, налагодженні продуктивних контактів ділових кіл обох країн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСПП.

Згідно з повідомленням, відповідна угода була підписана у ході засідання українсько-сирійського бізнес-форуму.

«Важливо, що економічне співробітництво наших країн набуває ознак нової якості. Для України Сирія є третім у світі партнером за обсягами зовнішньої торгівлі – після Росії і Китаю. Щорічний товарооборот наближається до 1 мільярда доларів США, має місце тенденція до розширення сфери спільних інтересів», – зазначив президент УСПП Анатолій КІНАХ.

Як повідомили у прес-службі, в ході форуму бізнесмени обох країн висловили зацікавленість у співпраці і реалізації спільних проектів в енергетичній сфері, зокрема, у спільній розвідці і видобуванні нафти і газу, технічному обслуговуванні сирійських електростанцій, а також у сфері АПК, транспортних комунікацій, будівництві мостів і залізниць, розвитку транспортного машинобудування.

На даний час представники ділових кіл двох країн вивчають можливості участі українських компаній у модернізації головної сирійської компанії борошномельної промисловості, постачання на українські ринки сирійської текстильної продукції, співпраці між портами України і Сирії тощо.

Наголошується також, що традиційним експортом з України до Сирії є продукти харчування, мінеральні добрива, прокат і труби.

Довідка УНІАН. Українсько-сирійський бізнес-форум відбувся у Києві в рамках VII спільного засідання міжурядової українсько-сирійської комісії з питань торговельно-економічної і технічної співпраці.