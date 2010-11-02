Підлітки пошкодили 7 пам’ятників на католицькому цвинтарі
01:38, 02 листопада 2010Суспільство
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Повідомлення з Вінниччини
У селі Печера Тульчинського району Вінницької області підлітки на католицькому цвинтарі пошкодили 7 надмогильних пам’ятників.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.
Співробітники міліції затримали зловмисників. Ними виявились двоє 13-річних підлітків. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою).
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