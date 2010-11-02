Підлітки пошкодили 7 пам’ятників на католицькому цвинтарі

У селі Печера Тульчинського району Вінницької області підлітки на католицькому цвинтарі пошкодили 7 надмогильних пам’ятників.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Співробітники міліції затримали зловмисників. Ними виявились двоє 13-річних підлітків. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою).