Україна збільшила виробництво сталі

Україна за 10 місяців 2010 р. збільшила виробництво сталі на 10% порівняно з відповідним періодом 2009 р. - до 26,882 млн. т., повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на дані українського уряду.

Випуск чавуну зріс на 7% - до 22,605 млн. т, готового прокату - на 9% - до 24,03 млн. т, метизів - на 15% - до 220 тис. т. Об`єми постачання металобрухту на метзаводи зросли на 21% - до 4,408 млн. т.

У січні-жовтні 2010 р. випуск сталевих труб в Україні збільшився на 3% - до 1,395 млн. т. Зокрема Нижньодніпровський трубопрокатний завод збільшив виробництво на 50,4% - до 295,6 тис. т, Нікопольський завод безшовних труб "Ніко Тьюб" - в 2,2 разу - до 255,7 тис. т, Харцизький трубний завод знизив виробництво труб на 55,9% - до 213,3 тис. т.

У жовтні 2010 р. на Україні проведено 2,596 млн. т готового прокату, 2,339 млн. т чавуну, 2,882 млн. т сталі, 155 тис. т труб.

У 2009 р. порівняно з 2008-му виплавка сталі в Україні знизилася на 20% - до 29,757 млн. т.