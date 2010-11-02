Сирія пропонує Україні створювати спільні банки
04:05, 02 листопада 2010Суспільство
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"Щоб фінансові потоки йшли через них"
Сирія пропонує Україні створювати спільні банки, щоб забезпечити сприятливіші умови для розвитку двосторонньої співпраці та спільної роботи українських і сирійських підприємств і бізнесменів.
Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією виступив голова делегації Сирії, міністр фінансів країни Мухаммед АЛЬ ХУСЕЙН у ході VІІ засідання українсько-сирійського міжурядового комітету.
«Нам необхідно створювати спільні підприємства, а також спільні банки для того, щоб фінансові потоки йшли через них, і для того, щоб зміцнити товарооборот. Ми закликаємо бізнесменів до створення спільних банків», – сказав М.ХУСЕЙН.
Він також пообіцяв, що уряд Сирії надаватиме всебічну підтримку в цьому напрямку.
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