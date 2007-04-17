Земля в Києві восени подорожчає втричі

Постійна Комісія Київради з земельних питань затвердила новий порядок визначення грошової оцінки землі, згідно з яким з 1 вересня цього року мінімальна оціночна вартість квадратного метра землі в Києві зросте майже втричі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської ради, рішення прийнято на сьогоднішньому черговому засіданні Комісії.

Голова земельної комісії депутат Київради Олексій ЄВЛАХ, коментуючи це рішення, зазначив, що це “планове підвищення”, оскільки згідно з діючим законодавством кожні сім-десять років норми грошової оцінки землі несільськогосподарського призначення повинні переглядатися й корегуватися. За його словами, для створення більш гнучкої диференційованої системи стягнення орендної плати за землю кількість оціночних зон було збільшено в чотири рази.

При цьому голова комісії зауважив, що максимальне підвищення торкнеться центральних районів столиці, зокрема на Печерську оціночна вартість в деяких зонах встановлена в межах 2600 гривень за 1 кв. метр, а на Подолі перевищуватиме тисячу гривень. “Ми очікуємо від прийняття такого рішення значного збільшення надходжень до міського бюджету”, - наголосив О.ЄВЛАХ

Остаточне рішення щодо нової вартості столичної землі прийматиме Київрада на своєму пленарному засіданні, додав він.

Крім того, сьогодні комісія на засіданні також прийняла рішення підтримати жителів Солом’янського району щодо збереження озера Лебедине, заборони його знищення і засипання для подальшої забудови.

Водночас, О.ЄВЛАХ з цього питання зазначив, що прийняте рішення потребує подальшого опрацювання для того, щоб це водоймище отримало статус озера, а прилягаюча до нього територія – статус охоронної зеленої рекреаційної зони.