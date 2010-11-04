Янукович: будемо готувати майбутніх офіцерів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що навчальні заклади на кшталт Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Молодої гвардії, будуть відкриватися також в інших регіонах нашої держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав в інтерв’ю журналістам у Луганську.

Глава держави повідомив, що незабаром підпише доручення, згідно з яким у Луганському ліцеї продовжаться реконструкція та будівництво корпусів.

«Ми будемо готувати майбутніх офіцерів для Збройних Сил, МВС, МНС тощо», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент підкреслив, що пріоритетне право вступу до цього ліцею матимуть діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей, шкіл-інтернатів. Учитися у закладі, за його словами, матимуть змогу діти з усіх регіонів України.

В.ЯНУКОВИЧ подякував колективу викладачів, офіцерам, ентузіастам, які у складний для держави час змогли зберегти і розвивати цей навчальний заклад.