Київських студентів просвітили щодо ГУАМ

В Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ високо оцінюють потенціал студентської молоді для досягнення пріоритетних цілей співпраці держав-членів.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, про це йшлося під час зустрічі Генерального секретаря Організації за демократію і економічний розвиток Валерія ЧЕЧЕЛАШВІЛІ зі студентами Київського національного університету культури і мистецтв, яка відбулася напередодні в Києві.

Генеральний секретар поінформував представників студентської молоді про історію створення ГУАМ, її цілі, завдання, а також про позиціонування Організації у системі міжнародних відносин.

В.ЧЕЧЕЛАШВІЛІ розповів студентам про програми і проекти у форматі «ГУАМ» і «ГУАМ+», зокрема поінформував про розвиток зони вільної торгівлі, транспортного коридору ГУАМ, спільний туристичний продукт ГУАМ-Японія, а також про співпрацю з країнами Вишеградської групи, США, Японією і міжнародними організаціями, зокрема ООН, ОБСЄ, Радою Європи.

Особливу увагу було надано виконанню Плану дій головування України в ГУАМ до кінця поточного року.

В.ЧЕЧЕЛАШВІЛІ наголосив, що реалізація документа спрямована на подальше зміцнення загальної платформи співпраці і активне використовування потенціалу Організації для досягнення зовнішньополітичних і економічних пріоритетів держав - членів ГУАМ.