Євро на міжбанку набирає обороти

НБУ вчора виходив з інтервенцією

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань 7,9600/7,9690 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту на ТОМ`і підвищилися – 0,2589/0,2592, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 11,2025/11,2170. На міжнародному валютному ринку ціни щодо валютної пари євро-долар продовжують зростати – 1,4214/1,4216 (середа – 1,4058/1,4060). У середу, 3 листопада, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9170/7,9570.

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