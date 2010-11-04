Завтра в Україні - до 14° тепла

5 листопада в Україні можливий невеликий дощ, вдень до 14° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра в країні буде хмарно з проясненнями. У південній частині та більшості центральних областей без істотних опадів; на решті території невеликий, вночі на півночі помірний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°, у південній частині 15-19°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°.

По Київській області хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°.

У Києві вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.