Нардепи взялися вдосконалити управління землями в Криму

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління землями на території Автономної Республіки Крим".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 232 народних депутата з 407, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що на території Криму до розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями (крім земель, переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзаці другому цього пункту) за межами населених пунктів здійснюють відповідні органи виконавчої влади, а в межах населених пунктів - відповідні сільські, селищні, міські ради.

Землями лісогосподарського, оздоровчого, рекреаційного, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення зазначені органи розпоряджаються за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим”.