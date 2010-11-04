Білоруських опозиціонерів затримали в Україні за наркотики

Житомирська міліція заявляє про правомірність затримання білоруського опозиціонера молодіжного активіста і рок-музиканта Ігоря КОКТИША.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції сказали заступник начальника УМВС в Житомирській області Микола БУДЗИНСЬКИЙ, начальника відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Сергій ДЗЮБЕНКО та начальник відділу зв’язків з громадськістю обласного УМВС Валерій ФІЛЬО.

Як сказали представники УМВС, І.КОКТИША було затримано вчора в Житомирі “у наркопритоні”.

Зокрема, за словами С.ДЗЮБЕНКА, вчора в одній з квартир Житомира, яку винаймали четверо громадян, працівники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС в Житомирській області на законних підставах проводили огляд помешкання.

"Міліція оглядала помешкання за підозрою у тому, що в цій оселі займаються виготовленням та вживанням наркотичних засобів. Огляд квартири підтвердив наявність у ньому наркотичних засобів та специфічних пристосувань для їх вживання», - сказав С.ДЗЮБЕНКО.

При цьому він зазначив, що під час огляду у квартиру зайшли двоє дівчат, які назвалися журналістками, та повідомили про намір з’ясувати, що відбувається.

"За півгодини у квартирі з’явилися дві молоді особи, які, не представившись, дістали диктофон, фотоапарат та почали записувати і фотографувати проведення слідчих дій. На прохання міліції вийти з оселі та не перешкоджати проведенню огляду місця події, дівчата не відреагували", - сказав правоохоронець.

Пізніше, зазначив він, дівчата все ж вийшли з квартири. У них «на законних підставах вилучили фотоапарат», додав С.ДЗЮБЕНКО.

Він також розповів, що наразі міліцією затримано чотирьох громадян Білорусі, які винаймали дане житло та перебували в квартирі на момент проведення огляду, та ще двоє громадян України, 1985 та 1986 року народження, які також знаходилися в оселі.

За словами С.ДЗЮБЕНКА, результати проведених аналізів обласним наркодиспансером засвідчили, що троє із 6 затриманих вживали наркотичні засоби.

Що стосується дій міліції під час затримання цих шістьох осіб, то, як повідомив С.ДЗЮБЕНКО, на даний час призначено службове розслідування. Його результати будуть направлені до прокуратури для прийняття остаточного рішення відповідно до чинного законодавства та надання оцінки діям правоохоронців під час затримання.

Як повідомлялося, про затримання у Житомирі білоруського опозиціонера заявила дружина І.КОКТИША Ірина ТЮТЮННИК.

"У нас біда. У квартиру увірвалася міліція, зв’язала всіх і підкинула траву. Нас забирають у відділок", - повідомила вона телефоном житомирській газеті “20 хвилин”.

Прибувши на місце, журналісти побачили близько 10 осіб у цивільному одязі, які ходили по квартирі. Один з них представився співробітником відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Житомирській області. Говорили вони неохоче, сказали лише, що у квартирі знайшли наркотики.

За словами І.ТЮТЮННИК, свій візит міліціонери пояснили тим, що у квартирі КОКТИША знаходиться людина, яка перебуває у розшуку. Крім Ігоря та Ірини, у квартирі знаходились ще троє громадян Білорусі: подружжя Тетяна та Віталій ТИЩЕНКИ та Артем ДУБСЬКИЙ. Усіх їх затримано.