Парламент дав згоду на відправку миротворців у Кот-д’Івуар

Верховна Рада схвалила рішення Президента України щодо участі миротворчого контингенту України в наданні оперативної підтримки Місії ООН у Кот-д`Івуарі.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 240 народних депутатів з 398, зареєстрованих в сесійній залі.

Миротворчий контингент України діятиме у складі Місії ООН у Ліберії, в наданні оперативної підтримки Місії ООН у Кот-д`Івуарі на час проведення виборчої кампанії у строки, визначені згідно з рішенням Ради Безпеки ООН (на період до трьох місяців).

Фінансування витрат, пов`язаних з участю України в наданні оперативної підтримки Місії ООН у Кот-д`Івуарі, здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету України з подальшим відшкодуванням цих витрат Організацією Об`єднаних Націй.

В додатку до закону вказано, що на цей час загальна чисельність миротворчого контингенту України, що знаходиться у МООНЛ, становить близько 300 осіб. Планується направити до Місії ООН у Кот д`Івуарі особовий склад загальною чисельністю до 25 осіб. Крім того, передбачається направити туди бойові вертольоти Мі-24 - 3 одиниці; транспортні вертольоти – Мі-8 – 8 од.; боєкомплекти до Мі-24 – по 5 комплектів на вертоліт. боєкомплекти до Мі-8 – по 3 комплекти на вертоліт.

Планується залучити до Місії ООН у Кот д`Івуарі два транспортні вертольоти Мі-8.

Секретаріат ООН планує залучити миротворчий контингент України на період проведення виборчої кампанії у Кот д`Івуарі, а саме 30 діб до та 60 діб після виборів. Мандат Місії ООН у Кот д`Івуарі діє до 31 грудня 2010 року.