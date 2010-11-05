Україна програла ще дві справи в Європейському суді з прав людини

Європейський суд з прав людини виніс у четвер дві неостаточні ухвали у двох справах проти України щодо поганого поводження міліції із затриманими.

Про це повідомляє офіційний сайт Європейського суду.

Суд, зокрема, розглянув справи «Ковальчук проти України» і «Самардак проти України».

Володимир Ковальчук, 1974 року народження, був затриманий українською міліцією у вересні 2002 року на 10 днів. Під час затримання він зізнався в убивстві, проте через кілька днів спростував свої свідчення, заявивши, що дав їх під примусом. В день участі в слідчому експерименті В.КОВАЛЬЧУК був доставлений у центр дезинтоксикації із симптомами алкогольного отруєння. Там же лікарі констатували численні удари на плечах, ногах і стегнах.

Справа щодо поганого поводження із затриманими була порушена в тому ж 2002 році, проте так і не була завершена й досі. У Європейському суді з прав людини померлого пізніше В.КОВАЛЬЧУКА представляла його матір.

Іван САМАРДАК, 1952 року народження, був затриманий міліцією за те, що він ножем грався на автобусній зупинці. Він був відпущений того ж дня, проте через кілька днів звернувся в прокуратуру з проханням порушити кримінальну справу за фактом його побиття працівниками міліції. Прокуратура спочатку відмовила в порушенні кримінальної справи, проте потім, після додаткових медичних обстежень, кілька разів порушувала і знов припиняла кримінальну справу протягом останніх восьми років.

В обох випадках суд визнав порушення статті 3 Конвенції прав людини і присудив відшкодувати матерів В.Ковальчука і І.САМАРДАКУ по 10 тис. євро моральної шкоди, а також витрати в сумі 290 євро матері В.Ковальчука і 650 євро – І.САМАРДАКУ.

Протягом трьох місяців обидва цих рішення можуть бути оскаржені і винесені на розгляд Великої палати суддів. Якщо ж цього не станеться, то рішення набудуть законної сили.