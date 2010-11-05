У Немирові Вінницької області на території санаторію «Авангард» внаслідок падіння дерева госпіталізовано п’ятьох учнів 4-го класу та їхню вчительку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Вінницькій областію

Внаслідок сильного вітру дерево впало на дитячий майданчик, де саме в цей час, згідно з розкладом, гуляли 20 учнів 4-го класу з групи продовженого дня школи № 2 Немирова. Падаючи, дерево травмувало п`ятьох учнів та вчительку.

Постраждалі доставлені у Немирівську районну клінічну лікарню з травмами різного ступеню: 9-річна дівчинка і 9-річний хлопчик отримали забій правого колінного суглоба, 10-річна дівчинка – забій поперечного відділу хребта та лівого передпліччя, 9-річний хлопчик – забій правого суглоба руки та ноги, ще один 9-річний хлопчик – закриту черепно-мозкову травму.

21-річна вчителька отримала ушкодження хребта і перелом поперечного відділу хребта.