Людей Литвина "пресують" не по-дитячому

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що сьогодні у деяких регіонах переможців місцевих виборів – зокрема, і представників його політсили, Народної партії – примушують переходити у партію влади.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу "Рада".

«Я не схильний до того, щоб гратися у відсотки, а вважаю, що результати цих виборів потрібно, по-перше, прийняти як даність, а по-друге, відмовитися від практики підправити їх результати і намагання запропонувати депутатам місцевих рад і мерам міст, головам сіл і селищ знайти більш комфортну політичну нішу, ніж та, від якої вони балотувалися на виборах. Мене це непокоїть, бо примус не завершується добром», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР зазначив, що мав розмову з рядом голів областей і просив їх дати людям, які були обрані від Народної партії, можливість спокійно працювати. "Не примушуйте їх записатися в одну політичну партію. Такі факти є. Я про них кажу і, разом з тим, я не схильний до того, щоб демонструвати істерику з цього приводу", - заявив спікер.

За словами В.ЛИТВИНА, він прекрасно розуміє, що люди, які поставлені перед таким ультиматумом, потребують захисту. "Я з цього приводу мав розмову. Начебто відчув порозуміння. Побачимо який буде результат. Або доведеться про це публічно говорити", - сказав він, зауваживши при цьому, що він не хоче посилювати протистояння в країні.