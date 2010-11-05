Результати виборів до Тернопільської міськради

У Тернопільській міській раді буде представлено 8 партій. Як повідомив голова міської територіальної виборчої комісії Іван ЧОРНОЗУБ, за результатами виборів ВО «Свобода» отримало 25,095 тис. голосів виборців, Партія регіонів – 13,026 тис., Фронт змін – 6,718 тис., «Наша Україна» – 5,611 тис., «За Україну!» – 4,522 тис., Українська партія – 3,802 тис., ВО «Батьківщина» – 3,485 тис., УНП – 3,155 тис.

Не підтримали жодну з партій 6,289 тис. виборців.

За партійними списками ВО «Свобода» матиме у міській раді 11 депутатів, Партія регіонів – 6, «Фронт змін», «Наша Україна» – по 3, «За Україну!», Українська партія, ВО «Батьківщина» – по 2, УНП – 1.

Протокол про переможців у мажоритарних округах ТВК ще не оприлюднила.

Загалом, за даними І.ЧОРНОЗУБА, до списку виборців кандидатів у депутати було внесено 179,813 тис. громадян, отримали бюлетені 94,192 тис. виборців, з них взяли участь у голосуванні 94,187 тис. Ще 1,735 тис. бюлетенів визнано недійсними.