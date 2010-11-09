У Криму комуністи припинили голодування

Комуністи, які оголосили в понеділок голодування проти затягування підбиття підсумків виборів голови Чорноморської селищної ради в Криму, завершили акцію протесту - виборча комісія оголосила представника КПУ Сергія КРИВОБОКОВА переможцем.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі кримського рескому Компартії.

«Акція протестного голодування, народний страйк, звернення комуністів до судів на бездіяльність комісії зрештою дали свої результати. Виборча комісія після п`яти днів протизаконного неоголошення результатів була вимушена оголосити переможця на посаду селищного голови Чорноморського: комуніста Сергія КРИВОБОКОВА», - йдеться в прес-релізі.

Нагадаємо, за даними рескому, кілька комуністів голодували в будівлі Чорноморської райдержадміністрації.