Бродський: Тимошенко вигідна нинішня система виборів

Голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ заявляє, що лідерові партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО вигідна нинішня система виборів, яка дає змогу торгувати місцями в партійних списках і партійними посадами.

Про це він пише в своєму блозі на Livejournal.

«ТИМОШЕНКО вигідна нинішня недосконала система виборів. Юля з нею може вільно торгувати місцями в партійних списках і посадами в партії... Місця в БЮТ з 2006 року продаються всім підряд – аби заплатили. Тому там стільки скандалів: починаючи з банальних перебіжчиків і до педофілів і вбивць. Тому від неї розбігалися люди. Вони платили потрібну суму, забезпечуючи «недоторканність», а потім вважали себе вільним від зобов`язань», – заявив М.БРОДСЬКИЙ.

Також, за його словами, Ю.ТИМОШЕНКО не хоче змінювати існуючу виборчу систему, «оскільки вона смертельно боїться втратити залишки свого минулого впливу і можливості безмежно командувати своїм «білим братством».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що вона - проти внесення змін до закону про вибори народних депутатів щодо введення змішаної виборчої системи.

«Треба не допустити ревізії виборчого законодавства по обранню до Верховної Ради», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зауважила, що вже нині влада оголосила про намір проводити наступні вибори до парламенту за змішаною системою. За її словами, будь-яке коригування та будь-які зміни будуть здійснені виключно з метою системної підготовки до фальсифікацій на парламентських виборах. «І тому не можна допускати ніяких змін», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, вибори до Верховної Ради, які відбувалися у 2006 і 2007 роках, проводилися чесно, відкрито, і не було зауважень від жодної політичної сили, міжнародних спостерігачів і суспільства. Тому, на переконання лідера партії «Батьківщина», немає жодних підстав, окрім підготовки до фальсифікацій, щоб вносити зміни до діючого законодавства.

«Я не хотіла б, щоб цей закон був так само відредагований під інтереси Партії регіонів», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.