Спір "чий футбол кращий?" призвів до удару ножем

У Херсонській області росіянин вдарив ножем місцевого жителя, з’ясовуючи, чий футбол кращій – російській чи український.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВСУ у Херсонській області, до лікарні Голопристанського району було доставлено 33-річного жителя курортного селища Залізний Порт із проникаючоюа колото-різаною раною живота. Правоохоронці опитали сусідів потерпілого і встановили, що у нього в гостях був знайомий - 44-річний громадянин Росії, який нещодавно приїхав до Херсонської області.

Затриманий пояснив, що між ним і потерпілим виник конфлікт через протилежні погляди на гру українських та російських футболістів. Щоб остаточно переконати господаря у своїй правоті, затриманий вдарив його ножем.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).