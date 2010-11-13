Погода на неділю

Завтра опади в Україні не очікуються, лише вночі на півночі Лівобережжя місцями невеликий дощ, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вночі у північних та західних областях окремі пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі 5-10°, на Закарпатті 2-7° тепла, на узбережжі Криму 9-14°; вдень 13-18°, на півдні Одещини та в Криму 17-22°.

У Київській області у неділю опади не очікуються. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°. У Києві температура вночі 7-9° тепла, вдень 15-17°.