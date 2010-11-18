Майже 200 українців застрягли у Венеції: у них немає ні грошей, ні віз

Долею української команди німецького круїзного лайнера Delphin, що вже понад місяць стоїть у порту Венеції, займаються диппредставництва та благодійні організації. Як повідомляє "Німецька хвиля",українці не мають віз та грошей для повернення додому.

За інформацією італійських ЗМІ, українців мають відправити на батьківщину сімома автобусами, у той час як громадяни Німеччини та Філіппін полетять літаком. Зараз профспілки та благодійні організації розпочали збір коштів, а потрібні на це близько 50 тисяч євро.

Наразі на борту лайнера перебувають 188 українців, ще 16 залишили судно раніше. Команда вже п’ять місяців не отримує зарплатні, через що й було заарештоване судно. А за місяць стояння у венеціанському порту люди витратили останні гроші. Вони не мають коштів навіть на те, щоб купити щось необхідне у місті.

Хоча на борту не бракує води та їжі, настрій членів команди добрим не назвеш, адже невідомо, коли нарешті завершиться абсурдна ситуація. Однак світло в кінці тунелю для команди вже з`явилося. Консульство України в Мілані зараз домовляється з імміграційною службою порту про видачу українським громадянам віз, а також сприяє у наданні їм послуг перекладача.