Метро ”Шулявська”: з ринку секонд-хенда вогонь перекинувся на кафе

Сьогодні близько 19.30 виникла пожежа на торгівельному майданчику з продажу речей “секенд-хенд” біля станції метро “Шулявська” у Києві.

Як повідомив УНІАН черговий по метрополітену, з майданчика полум’я перекинулось на кафе, розміщене на другому поверсі станції метро.

Він зазначив, що у кафе почали плавитися пластикові вікна, і тому виникла сильна задимленість біля станції метро.

За його словами, в самому метрополітені пожежі немає.