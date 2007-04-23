Метро ”Шулявська”: з ринку секонд-хенда вогонь перекинувся на кафе
21:38, 23 квітня 2007Суспільство
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А в самому метро пожежі немає
Сьогодні близько 19.30 виникла пожежа на торгівельному майданчику з продажу речей “секенд-хенд” біля станції метро “Шулявська” у Києві.
Як повідомив УНІАН черговий по метрополітену, з майданчика полум’я перекинулось на кафе, розміщене на другому поверсі станції метро.
Він зазначив, що у кафе почали плавитися пластикові вікна, і тому виникла сильна задимленість біля станції метро.
За його словами, в самому метрополітені пожежі немає.
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