Фірташ представлятиме Федерацію роботодавців у раді при Президенті

Голова ради директорів Group DF Дмитро ФІРТАШ представлятиме Федерацію роботодавців України (ФРУ) в Національній тристоронній соціально-економічній раді при Президенті України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова ФРУ Дмитро ОЛІЙНИК.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Ради ФРУ.

«Сьогодні Рада Федерації ухвалила рішення делегувати Д.ФІРТАША до складу Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президенті України», - сказав Д.ОЛІЙНИК.

Він також повідомив, що ФРУ рекомендує обрати Д.ФІРТАША співголовою цієї Ради.

За словами Д.ОЛІЙНИКА, Рада ухвалила рішення делегувати Д.ФІРТАША до складу ради при Президенті за пропозицією роботодавців, які представляють підприємства хімічної галузі. Сьогодні було розглянуто відповідні звернення Спілки хіміків України, які також рекомендували делегувати Д.ФІРТАША до складу Спільного представницького органу з боку роботодавців на національному рівні. У свою чергу, Рада ФРУ рекомендувала обрати Д.ФІРТАША головою Спільного представницького органу з боку роботодавців на національному рівні.

Рада ФРУ підтримала кандидатуру Д.ФІРТАША як одного з найбільших роботодавців країни і активного прихильника розвитку соціального діалогу в Україні, сказав Д.ОЛІЙНИК.

Довідка УНІАН. Федерація роботодавців України зареєстрована Міністерством юстиції 6 листопада 2002 року і внесена до Переліку об`єднань організацій роботодавців під №1.

До складу ФРУ входять більш як 500 організацій роботодавців зі всіх регіонів України, які охоплюють більше 10 млн. найнятих робітників. Федерація роботодавців працює за спеціальним законом «Про організації роботодавців».

Галузеві об`єднання Федерації роботодавців України: Всеукраїнське об`єднання галузевих організацій хімічної та нафтохімічної промисловості, Українська організація роботодавців легкої промисловості, Всеукраїнське галузеве об`єднання організацій роботодавців побутового обслуговування населення, Асоціація підприємств виробників і ремонтників сільськогосподарської техніки, Всеукраїнське об`єднання організацій роботодавців галузі охорони здоров`я та інші.

У грудні 2008 року Федерація роботодавців України зареєстрована в офіційному реєстрі лобістів у Брюсселі.