У Києві проходить акція «Запали свічку пам’яті», присвячена вшануванню пам’яті жертв Голодомору.

Як передає кореспондент УНІАН, на Михайлівській площі біля меморіалу пам’яті жертв Голодомору зібралися близько 200 людей. Учасники акції запалили свічки.

До меморіалу продовжують підходити люди для того, щоб взяти участь у цій акції.