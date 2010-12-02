За 10 днів подорожчали борошно, крупи, молочні і м'ясні продукти

За останню декаду в Україні подорожчали борошно, крупи, молочні і м`ясні продукти.

Про це йдеться у щодекадній довідці про зміни середніх рівнів цін на продукти харчування на підприємствах торгівлі і на продовольчих ринках в цілому по Україні станом на 30 листопада 2010 року, оприлюдненому на сайті Міністерства аграрної політики України.

За даними моніторингу цін, який проводиться органами державного контролю за цінами, станом на 30 листопада 2010 року порівняно з 20 листопада п.р. середні рівні цін у цілому по Україні підвищилися на хліб з борошна вищого ґатунку – на 0,2% (з 4,42 до 4,43 грн. за 1 кг); борошно вищого ґатунку – 0,6% (з 3,21 до 3,23 грн. за 1 кг); вермішель – 0,6% (з 4,87 до 4,90 грн. за 1 кг); крупу гречану – 0,7% (з 11,18 до 11,26 грн. за 1 кг); крупу манну – 0,5% (з 3,91 до 3,93 грн. за 1 кг).

Не змінилися ціни на хліб з борошна першого ґатунку (3,59 грн.), хліб житньо-пшеничний (3,54 грн.) і рис (8,56 грн. за 1 кг).

На тваринницьку продукцію і продукти її переробки середні рівні цін у цілому по Україні підвищилися на молоко – на 0,5% (з 5,83 до 5,86 грн. за 1 л); сметану – 0,6% (з 15,81 до 15,90 грн. за 1 кг); масло вершкове – 0,4% (з 46,94 до 47,11 грн. за 1 кг); яловичину – 0,2% (з 37,61 до 37,67 грн. за 1 кг); сало – 0,1% (з 19,32 до 19,34 грн. за 1 кг); і птицю (кури) – 0,1% (з 18,77 до 18,78 грн. за 1 кг). Знизилися ціни на свинину - на 0,2% (з 40,32 до 40,23 грн. за 1 кг) і яйця (курячі) – 0,1% (з 6,82 до 6,81 грн. за 1 дес.). Не змінилися на ковбаси варені першого ґатунку (28,5 грн. за 1 кг).

На цукор впродовж третьої декади листопаду середній рівень цін у цілому по Україні підвищився на 0,4% (з 8,49 до 8,52 грн. за 1 кг).

На олію соняшникову протягом досліджуваного періоду середній рівень цін у цілому по Україні підвищився на 0,6% (з 11,12 до 11,19 грн. за 1 літр).

На овочеву продукцію спостерігалося підвищення середніх рівнів роздрібних цін на капусту – на 0,8% (з 3,67 до 3,70 грн. за 1 кг). Знизилися на моркву – на 1,3% (з 4,60 до 4,54 грн. за 1 кг) і не змінилися на картоплю (4,20 грн. за 1 кг).

За даними моніторингу цін, на споживчому ринку продуктів харчування в аналогічному періоді 2009 року спостерігалося підвищення роздрібних цін на: хліб з борошна першого ґатунку, хліб житньо-пшеничний, хліб з борошна вищого ґатунку, крупу гречану, ковбаси варені першого ґатунку, молоко, сметану, масло вершкове, цукор, олію соняшникову, яловичину, сало, яйця (курячі), картоплю і капусту; зниження їх рівня на: рис, свинину, птицю (кури) і моркву.