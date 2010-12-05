У Херсоні з понеділка почнуть перекривать воду боржникам

Херсонський міськводоканал попередив абонентів про те, що з понеділка, 6 грудня, активізує боротьбу з боржниками.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Херсонської мерії.

Квартири боржників від водопостачання відключатимуть за допомогою системи "Спрут".

Для цього також буде задіяно фахівців міськводоканалу Полтави.

Як повідомлялося, «Спрут» розроблений інженерами обласної водопостачальної компанії «Полтавоводоканал». Відключення проводяться без доступу в житло. За допомогою установки теледіагностики й зонду визначається відведення каналізації квартири боржника, і на цьому місці встановлюється спеціальна заглушка.

Підключення до системи водовідведення проводиться тільки після повного погашення заборгованості й оплати послуг з підключення.