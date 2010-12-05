Відвідувач кафе застрелився з газового пістолету

У місті Нікополі Дніпропетровської області в одному із кафе з газового пістолету застрелився відвідувач.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС в Дніпропетровській області.

За даними правоохоронців, 3 грудня приблизно о 21.20 32-річний чоловік внаслідок необережного поводження з п’ятизарядним газовим револьвером «AGENT 35», калібру 9 мм., здійснив смертельний постріл собі в ділянку скроні.

Револьвер вилучено. Тіло загиблого чоловіка доправлено на судово-медичну експертизу.