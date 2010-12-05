Міліція провела операцію "Канал"

На території Сумської області в рамках цільової оперативно-профілактичної операції «Канал», що проходила з метою протидії незаконному обігу наркотиків, працівниками міліції перекрито три канали контрабанди наркотиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі обласного управління МВС України.

За даними правоохоронців, за час операції на території регіону було перевірено понад 250 одиниць транспорту та 25 пасажирських потягів. Всього було задокументовано 47 наркозлочинів, з яких лише три пов’язані зі збутом наркотиків. З незаконного обігу вилучено близько 5 кг наркотичної сировини на суму, за цінами «чорного ринку», близько 200 тисяч доларів США. До кримінальної відповідальності притягнуто 14 осіб, з яких двоє - громадяни іншої держави.