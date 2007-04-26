На світанку Посол США приведе до Мороза впливового американця
20:18, 26 квітня 2007Суспільство
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Завтра о 9-й годині розпочнеться зустріч голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА з віце-президентом, директором з питань зовнішньополітичних досліджень Інституту Брукінгс США К.ПАСКУАЛЕМ. У зустрічі також візьме участь Надзвичайний і повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР України, зустріч відбудеться за адресою: вул.Грушевського, 5, 2-й поверх.
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