На світанку Посол США приведе до Мороза впливового американця

Завтра о 9-й годині розпочнеться зустріч голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА з віце-президентом, директором з питань зовнішньополітичних досліджень Інституту Брукінгс США К.ПАСКУАЛЕМ. У зустрічі також візьме участь Надзвичайний і повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР України, зустріч відбудеться за адресою: вул.Грушевського, 5, 2-й поверх.

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