Донецька область має намір вступити до єврорегіону

Донецька область має намір вступити в єврорегіон «Донбас».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК.

«Об`єднання зусиль – це правильно. Ми говоримо про об`єднання зусиль Луганської, Ростовської та Донецької областей для вирішення тих завдань, які перед нами стоять, а вони у нас є», - сказав губернатор.

До загальних проблем трьох регіонів він відніс проблеми екології Азовського моря, річки Сіверський Донець.

«Чи не завдання для двох країн, сусідніх регіонів, займатися тим, щоб поповнювати рибні ресурси Азовського моря? Будувати заводи з розведення малька, створювати відповідні умови для нересту? Ми спільними зусиллями вирішуємо також проблеми, пов`язані з річкою Сіверський Донець, яка тече через Луганську, Донецьку і Ростовську області. А скільки ми води там беремо, скільки очисних споруд, як вони працюють, скільки скидаємо?» - сказав А.БЛИЗНЮК.

Крім того, на його думку, угода з регіональної співпраці, ратифікована Україною, також «дозволяє громадам різних рівнів, не лише обласних, а й сільських, селищних, об`єднувати зусилля для вирішення проблем громади».

«Тому ми об`єднуватимемо зусилля для вирішення наших спільних завдань на всіх рівнях», - підкреслив голова Донецької облдержадміністрації, додавши, що влада Луганської, Донецької та Ростовської областей будуть «юридично правильно це робити».

За словами А.БЛИЗНЮКА, створення єврорегіону «Донбас» буде, швидше за все, закріплено рішеннями сесій обласних рад.

«Законодавчі збори – сесії ухвалюють таке рішення. Їх (Луганської та Ростовської областей) сесії ухвалюють рішення, що готові нас прийняти, і наша сесія обласної ради теж ухвалює рішення про вступ до єврорегіону «Донбас». Робити ми це будемо однозначно», - зазначив губернатор.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2010 року керівники Ростовської та Луганської областей підписали угоду про створення єврорегіону «Донбас».

Як зазначили в Департаменті інформації та преси Міністерства закордонних справ РФ, це вже четвертий єврорегіон, сформований по периметру російського кордону, слідом за єврорегіонами «Дніпро» (Брянська, Чернігівська та Гомельська область Білорусі), «Слобожанщина» (Білгородська та Харківська області), «Ярославна» (Курська та Сумська області).

Єврорегіон «Донбас» створено з метою реалізації спільних проектів у таких галузях, як регіональна економіка, нові технології, комунікації, транспорт, зв`язок, наука, культура, освіта, захист навколишнього середовища, ліквідація надзвичайних ситуацій, стихійних лих та їх наслідків.