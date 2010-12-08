Країни НАТО пропонують Україні допомогу

Країни-члени НАТО пропонують допомогу Україні у розробці законодавства про вибори.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі посол України при НАТО Ігор ДОЛГОВ, такі пропозиції представники країн-членів Альянсу виголосили 7 грудня під час засідання Комісії Україна - НАТО на рівні послів.

“Піднімалось питання, яку допомогу, експертну, консультативну та іншу могли б надати країни-члени Альянсу при розробці наступних законодавчих актів українських: у першу чергу Виборчого кодексу та інших суміжних з цим законів і підзаконних актів. Тобто Альянс налаштований допомагати”, - сказав І.ДОЛГОВ.

“Є сподівання і спільне розуміння того, що ця допомога принесе взаємну користь. А яка користь? Це зміцнення демократії в Україні і це розвиток того, про що ми заявляли не один раз протягом цього року – практичного співробітництва і практичної віддачі”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, після місцевих виборів в Україні, що відбулися 31 жовтня, багато міжнародних спостерігачів заявили про ряд недоліків у їхньому проведенні, передусім, у законодавстві про вибори.

Після цього ряд міжнародних організацій, у тому числі Європарламент і лідери Європейського Союзу, закликали українську владу схвалити новий Виборчий кодекс з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.