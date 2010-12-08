Російський експерт обіцяє, що Україна заощадить мільярди, вступивши в ЄЕП

Україна зможе заощадити мільярди доларів після вступу до Єдиного економічного простору (ЄЕП).

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив радник, керівник групи економічної політики посольства Російської Федерації в Україні Олексій УРІН, виступаючи на «круглому столі» в Інституті Горшеніна.

Зокрема, він розповів, що сьогодні-завтра у Москві відбувається засідання вищих органів Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, в ході якого планується підписання документів, пов`язаних зі створенням ЄЕП.

«Всі сподіваються, що будуть підписані засадничі документи, що створюють юридичну базу для ЄЕП», – сказав О.УРІН.

Він наголосив, що в даному випадку йдеться про створення єдиного економічного механізму чотирьох країн, який існуватиме вже з 1 січня 2012 року.

За словами О.УРІНА, однією з угод, які планується підписати, є «угода про правила доступу до природних монополій у сфері транспортування газу, газотранспортних систем, включаючи основи ціноутворення і тарифної політики».

При цьому він звернув увагу, що даний документ надасть можливість встановлювати єдині тарифи на газ і нафту в рамках Єдиного економічного простору.

За його словами, єдина ціна на газ може вступити в дію вже з 2015 року і може становити 150 дол. за 1 тис. кубометрів. Представник російського посольства зазначив, що це на 100 дол. менше, ніж Україна платить сьогодні з урахуванням усіх знижок. «Це 3-3,5 млрд. доларів економії на рік для України», – сказав О.УРІН.

На його думку, встановлення єдиної ціни на нафтопродукти також може дозволити Україні заощадити до 2 млрд. доларів. «Тут немає про що говорити, тут величезна перевага для економіки України», – сказав він, оцінюючи доцільність вступу України до ЄЕП.

Водночас, юрист, експерт з питань міжнародного торгового права Сергій КОЗЬЯКОВ висловив думку, що Україні, можливо, було б доцільніше зосередити свою увагу не на вступі до ЄЕП, а на розвитку власних родовищ газу, зокрема в шельфі Чорного моря.

Також він вважає, що Україна до 2015 року може просунутися в освоєнні нових технологій, зокрема використання сланцевого газу, як це сьогодні відбувається в Америці і Європі.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада ц.р. у Санкт-Петербурзі після завершення зустрічі глав урядів країн-членів СНД прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна не веде переговорів про вступ до Єдиного економічного простору (ЄЕП).

Довідка УНІАН. Президенти Росії, Білорусі і Казахстану на зустрічі в Алмати 19 грудня 2009 року домовилися створити Єдиний економічний простір до 1 січня 2012 року.

У березні 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна увійде до Єдиного економічного простору (ЄЕП) тільки на умовах Світової організації торгівлі (СОТ), членом якої вона є, і у зв`язку з цим потрібно, щоб решта учасників ЄЕП теж увійшли до СОТ.

Він зазначив, що «ця тема (вступу до ЄЕП – УНІАН) залишається актуальною».

Росія, Білорусь і Казахстан, що оголосили 5 липня про набуття чинності Митним кодексом Митного союзу, мають намір вступати до СОТ на узгоджених умовах.