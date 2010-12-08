Російський експерт обіцяє, що Україна заощадить мільярди, вступивши в ЄЕП
На дешевому газі
Україна зможе заощадити мільярди доларів після вступу до Єдиного економічного простору (ЄЕП).
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив радник, керівник групи економічної політики посольства Російської Федерації в Україні Олексій УРІН, виступаючи на «круглому столі» в Інституті Горшеніна.
Зокрема, він розповів, що сьогодні-завтра у Москві відбувається засідання вищих органів Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, в ході якого планується підписання документів, пов`язаних зі створенням ЄЕП.
«Всі сподіваються, що будуть підписані засадничі документи, що створюють юридичну базу для ЄЕП», – сказав О.УРІН.
Він наголосив, що в даному випадку йдеться про створення єдиного економічного механізму чотирьох країн, який існуватиме вже з 1 січня 2012 року.
За словами О.УРІНА, однією з угод, які планується підписати, є «угода про правила доступу до природних монополій у сфері транспортування газу, газотранспортних систем, включаючи основи ціноутворення і тарифної політики».
При цьому він звернув увагу, що даний документ надасть можливість встановлювати єдині тарифи на газ і нафту в рамках Єдиного економічного простору.
За його словами, єдина ціна на газ може вступити в дію вже з 2015 року і може становити 150 дол. за 1 тис. кубометрів. Представник російського посольства зазначив, що це на 100 дол. менше, ніж Україна платить сьогодні з урахуванням усіх знижок. «Це 3-3,5 млрд. доларів економії на рік для України», – сказав О.УРІН.
На його думку, встановлення єдиної ціни на нафтопродукти також може дозволити Україні заощадити до 2 млрд. доларів. «Тут немає про що говорити, тут величезна перевага для економіки України», – сказав він, оцінюючи доцільність вступу України до ЄЕП.
Водночас, юрист, експерт з питань міжнародного торгового права Сергій КОЗЬЯКОВ висловив думку, що Україні, можливо, було б доцільніше зосередити свою увагу не на вступі до ЄЕП, а на розвитку власних родовищ газу, зокрема в шельфі Чорного моря.
Також він вважає, що Україна до 2015 року може просунутися в освоєнні нових технологій, зокрема використання сланцевого газу, як це сьогодні відбувається в Америці і Європі.
Як повідомляв УНІАН, 19 листопада ц.р. у Санкт-Петербурзі після завершення зустрічі глав урядів країн-членів СНД прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна не веде переговорів про вступ до Єдиного економічного простору (ЄЕП).
Довідка УНІАН. Президенти Росії, Білорусі і Казахстану на зустрічі в Алмати 19 грудня 2009 року домовилися створити Єдиний економічний простір до 1 січня 2012 року.
У березні 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна увійде до Єдиного економічного простору (ЄЕП) тільки на умовах Світової організації торгівлі (СОТ), членом якої вона є, і у зв`язку з цим потрібно, щоб решта учасників ЄЕП теж увійшли до СОТ.
Він зазначив, що «ця тема (вступу до ЄЕП – УНІАН) залишається актуальною».
Росія, Білорусь і Казахстан, що оголосили 5 липня про набуття чинності Митним кодексом Митного союзу, мають намір вступати до СОТ на узгоджених умовах.