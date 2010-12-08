Снігопади перервали транспортне сполучення в Європі

І на землі, і в повітрі

Сильні снігопади й мороз на території північної Європи стали причиною серйозних порушень у транспортному сполученні, повідомляє Бі-бі-сі. Польоти з паризького аеропорту Шарля де Голля припинені. Не функціонує автобусне сполучення і закрито Ейфелеву вежу. Літаки з Амстердама, Берліна й Женеви вилітають з великими затримками. Величезна кількість швидкісних потягів були скасовані по всій Європі. У Шотландії дороги заповнені кинутими автомобілями.

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