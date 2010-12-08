Міноборони розписало закупівлі зброї на наступні 15 років

Міністерство оборони України планує розпочати закупівлю військово-транспортних літаків Ан-70 не раніше кінця 2020 року.

Про це йдеться у Стратегії формування обрису сил безпеки і оборони України зразка 2025 року, що підготовлена за попередніми результатами проведення оборонного огляду та покладена в основу проекту Стратегічного оборонного бюлетеня на період до 2025 року. Громадське та експертне обговорення цих документів відбулося напередодні у Києві.

Упродовж етапу 2011-2015 років пріоритет у розробці нових зразків озброєння та військової техніки та модернізації існуючих буде надано зразкам, які визначають бойові можливості Збройних сил України. Зокрема, йдеться про продовження створення багатофункціонального ракетного комплексу та проведення його державних випробувань, будівництво кораблів класу “корвет”, будівництво військово-транспортного літака Ан-70, а також початок розробки вітчизняних безпілотних авіаційних комплексів, закупівлю необхідного озброєння та засобів для сил спеціальних операцій.

Серед іншого, до кінця 2015 року планується передати ЗСУ новий літак Ан-140.

До кінця 2020 року передбачається закупівля модернізованих бойових літаків, нових літаків Ан-70, нових ракетних комплексів, модернізованих вертольотів, модернізованих зенітних ракетних комплексів, нових та модернізованих радіолокаційних систем, бойових кораблів та катерів, ракетно-артилерійського озброєння, бронетанкового озброєння і техніки, нових автомобілів військового призначення. Також буде продовжено розробку вітчизняних безпілотних авіаційних комплексів.

На заключному етапі, у період 2021-2025 років, здійснюватиметься комплексне оснащення Збройних сил новими сучасними озброєння та військової техніки, а також розробка зброї, дія якої базується на нових фізичних принципах.