Як боротися з наркоманією і скінхедами в студентських містечках

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО виступив з ініціативою введення посад дільничних інспекторів міліції при навчальних закладах та студентських містечках. Про це він сказав під час засідання спільної колегії МВС, Міністерства освіти та науки і Міністерства у справах молоді та спорту, що була присвячена вирішенню проблеми злочинності серед неповнолітніх.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, за словами міністра внутрішніх справ, це дозволить підняти рівень профілактичних заходів, більш ефективно попереджувати протиправні дії, а також знизити криміногенну активність навколо цих освітніх установ.

На думку міністра, на сьогоднішній день існуючий розподіл сил міліції не дозволяє в повній мірі забезпечити громадську безпеку та правопорядок в студентських містечках, які часом налічують по кілька десятків тисяч осіб.

Дільничні інспектори при навчальних закладах, за словами В.ЦУШКА, забезпечать кращий рівень боротьби з наркоманією в цих установах та допоможуть вирішити проблему радикальних екстремістських угруповань на зразок „скінхедів”.