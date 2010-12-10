"Люфтганза": рейс з Франкфурта був затриманий через закриття аеропорту

Авіакомпанія “Люфтганза” заявляє, що рейс із Франкфурта до Києва 9 грудня був затриманий через закриття аеропорту.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН директор Європейського відділу комунікацій компанії Ааге ДЮНХАУПТ.

“Коли було закрито аеропорт Франкфурта, звичайно, “Люфтганза” не могла літати. Ми не скасовували всі рейси. Інші рейси до Києва здійснюються”, - сказав він.

Представник авіакомпанії висловив думку про те, що прес-реліз Міністерства закордонних справ України з’явився через непорозуміння.

Він не уточнив, як було вирішено питання з українськими пасажирами, що не змогли вилетіти увечері 9 грудня з Франкфурта до Києва.

Як повідомив УНІАН прес-секретар МЗС Олександр ДІКУСАРОВ, до сьогоднішнього ранку всі пасажири прибули до Києва.

Він зазначив, що частина пасажирів була відправлена додатковим рейсом “Люфтганзи” о 22.00 9 грудня, частина – рейсом МАУ, а ще частина – сьогодні зранку. При цьому, зазначив представник МЗС, за рахунок “Люфтганзи” пасажирам за потреби були оплачені номери в готелях, харчування, а також послуги таксі.

О.ДІКУСАРОВ також зазначив, що Генеральний консул України у Франкфурті провів ніч в аеропорту, допомагаючи пасажирам, в тому числі у питаннях надання окремим пасажирам віз для перебування на території Шенгенської зони, з тим, щоб вони могли вийти з аеропорту.

Загалом допомогу було надано 170 пасажирам.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 9 грудня МЗС України розповсюдило прес-реліз, в якому повідомило про скасування рейсів авіакомпанією “Люфтганза”.

Згідно з прес-релізом, рейси цієї авіакомпанії до Києва були скасовані на невизначений період.

При цьому, зазначали в МЗС, авіакомпанія “Люфтганза” відмовлялася направляти українських громадян на рейси інших іноземних авіакомпаній, які забезпечують повітряне сполучення з Києвом, зокрема МАУ.