У Балоги планують возити туристів у Чорнобильську зону з наступного року

Міністерство надзвичайних ситуацій України планує з 2011 року організувати туристичні маршрути до Чорнобильської зони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА повідомив журналістам під час відвідування Чорнобильської зони разом з головою Групи розвитку Організації Об’єднаних Націй, адміністратором Програми розвитку ООН Гелен КЛАРК.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи доцільно організувати туристичний маршрут до зони, вона зазначила, що поява туристів у Чорнобильській зоні – це перш за все можливість почути важливу історію про Чорнобильську катастрофу.

За словами Г.КЛАРК, ця історія демонструє важливість безпеки атомних об’єктів.

«Навіть якщо це дуже сумна історія, така привабливість може формувати певний економічний потенціал», - сказав Х.КЛАРК.

У свою чергу, В.БАЛОГА зазначив, що територія Чорнобильської зони має бути відкритою для туристів. У зв’язку з цим він повідомив, що міністерство проводить значну роботу і до кінця року планує доповісти про її результати, щоб «у січні ці відвідування зробити систематичними і системними».

Довідка УНІАН. У даний час тури до Чорнобильської зони організують переважно для іноземних туристів декілька приватних фірм.